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صحة غزة: 388 جريحا فقط خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفا

الجمعة، 08-12-2023 10:45 ص

صحة غزة: 388 جريحا فقط خرجوا عبر معبر رفح من أصل 46 ألفا

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش إن في غزة أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.

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وأضاف البرش في تصريحات صحفية أنه يجب فتح معبر رفح وإدخال مستشفيات ميدانية أمام العدد الكبير من الجرحى.


وتابع "الفلسطينيون يموتون بغزة ولا يسمح لهم بالعلاج في الخارج وهذه وصمة عار والنازحون في مراكز الإيواء يعانون من الأمراض المعدية والأوبئة."


وقال "نعاني من الأمراض المنقولة عبر المياه غير الصالحة للشرب ومستشفيات جنوب قطاع غزة لا تتحمل أعداد الجرحى الذين نقلوا من الشمال".


وأكد أن وصلهم اليوم أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء.


ولفت أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.


 




 

 


 

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