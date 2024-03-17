صحة غزة: 9 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة في غزة

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ163 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الماضية.



وأضافت أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

