الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

الثلاثاء، 20-02-2024 07:41 ص

البرازيل تسحب سفيرها لدى الاحتلال وتطرد سفير "اسرائيل"

44


الوكيل الاخباري - أفادت تقارير إعلامية برازيلية وإسرائيلية بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، وذلك ردا على توبيخ تل أبيب له على خلفية تصريحات أدلى بها دا سيلفا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "فويا دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إسرائيل فريدريكو ماير للتشاور، وذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرازيل قررت إعادة سفيرها من تل أبيب، وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي لديها للتوبيخ.


وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس استدعى السفير البرازيلي -في وقت سابق- لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي شبّه فيها الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.


وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبّه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
توغل1

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

ككك

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

ططط

النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا

ررر

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

0

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

أخبار متعلقة
8_news_1706248907

100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي .. شروط المقاومة لصفقة تبادل جديدة

القسام تفجر

"عملية مشتركة" .. المقاومة تعلن عن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

طط

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

القسام تفجر

كتائب القسام تفجر غرفة مفخخة في قوة إسرائيلية وتستهدف 3 جرافات

دبابةةة

كتائب القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

طيران

"لماذا طوفان الأقصى".. وثيقة لحماس تروي أحداث 7 أكتوبر