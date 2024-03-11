الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

86 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

الاحتلال ينسف أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة بخان يونس

الاحتلال يسجل زيادة بنسبة 265% في شكاوى جنود الاحتياط

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

الاوقاف: الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

الإثنين، 11-03-2024 11:02 ص

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

شهداء


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 31112 شهيدا، و72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 157 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.


"لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم" وفق الوزارة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دمار4

الاحتلال ينسف أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة بخان يونس

ططط

الاحتلال يسجل زيادة بنسبة 265% في شكاوى جنود الاحتياط

خخخ

بن غفير: لا يجب أن تشعر قيادتنا بالذعر من الضغط الدولي

320241015947436127894

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الخليل

شهداء 7

21 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

حح

حريق ودمار إثر قصف الاحتلال منزلا في رفح بوقت السحور

أخبار متعلقة
شهداء 5

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30.410 شهداء

شهداء

التربية الفلسطينية: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

شهداء

صحة غزة: 29 ألفا و878 شهيدا منذ بدء العدوان

55

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

شهداء

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و985

ي

44 كاتبا وفنانا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة