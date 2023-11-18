صحفي فلسطيني : نحو 200 شهيد بمجزرة مدرسة الفاخورة

الوكيل الإخباري- قال الصحفي الفلسطيني عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.
واستهدف الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة بعد استهداف مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي الزيتون في مدينة غزة صباح اليوم .
مشاهد لمجزرة ارتكبها الاحتلال في #مدرسة_الفاخورة التي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع #غزة#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/7v0sf6E1XP— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 18, 2023