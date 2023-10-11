صحيفة عبرية: عملية برية لجيش الاحتلال تستمر عدة أشهر

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الاحتلال أبلغ مصر بأن جيشه يمهد لحملة برية ضد قطاع غزة تستمر لعدة أشهر.



وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأولوية القصوى للجيش هي "القضاء على كبار مسؤولي حماس"، وأن الجيش أبلغ القاهرة بأن الاحتلال يستعد لعملية تستغرق أشهراً.



وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسؤولا مصريا صرح لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن الاحتلال أبلغ القاهرة بأنها تستعد لحملة برية تستمر لعدة أشهر في غزة.



وقال المسؤول إن الاحتلال رفض حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة، مشيرا إلى أنها تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار.

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