صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين قريبا

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس اليوم الاثنين إنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أن الإفراج عن "جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا".



وقالت الحركة في تصريح صحفي، "إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية"، مضيفة أنها "على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها".



ودعت الحركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن "توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة".

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المصدر: RT arabic

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