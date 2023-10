طهران: إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وهذا سيدفع أي طرف لاتخاذ خطوات انتقامية.



ونشر المكتب بيانا عبر منصة "إكس" قال فيه: "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، وهو ما يمكن أن يجبر أي شخص على اتخاذ إجراءات انتقامية. واشنطن تطلب منا عدم التدخل والوقوف مكتوفي الأيدي، في حين تواصل هي بدورها تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل".



ورفض رئيسي في وقت سابق الاتهامات بتورط إيران في الهجمات التي تشنها حركة "حماس" على إسرائيل.



وقال في مقابلة مع "الجزيرة" إن طهران لن تستجيب للتحذيرات الأمريكية من التدخل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضاف: "نحن نبذل جهودا نشطة لدعم الفلسطينيين والمقاومة، ولكن قوى المقاومة في فلسطين وفي جميع أنحاء المنطقة مستقلة".

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.