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الخميس، 09-11-2023 07:02 ص

طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

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الوكيل الاخباري- استهدفت طائرات الاحتلال الحربي، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.

 




 

 


 

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