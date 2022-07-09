عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

الوكيل الإخباري - أعلنت عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، أنها تريد لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء جولته المقبلة بالشرق الأوسط، مستنكرة نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتلها.

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وكتب أنطون أبو عاقلة، شقيق شيرن، في رسالة إلى بايدن، إن عائلتها "تشعر بالخيانة بسبب رد الإدارة الأمريكية المؤسف على ظروف مقتل الصحفية".

وأكد أن عائلة أبو عاقلة تود "مقابلة" جو بايدن "خلال زيارته المقبلة للمنطقة ليصغي مباشرة إلى قلقهم ومطالبهم".



وفي 11 مايو الماضي، قتلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة بالرصاص أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، في حين رفضت السلطات الفلسطينية تسليم الرصاصة لجيش الاحتلال ، وسلمتها الى الأمريكيين لفحصها على أن يتم إعادتها إلى الفلسطينيين.



وأعلنت واشنطن أنها فحصت الرصاصة، في حين أكد جيش الاحتلال أنه أجرى فحصا بالستيا.

روسيا اليوم