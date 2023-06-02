عباس: مواقف الملك أحدثت أثراً كبيراً في طريق إنصاف الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة عن بالغ شكره وتقديره للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مواقفه الداعمة في كل المحافل للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك ليس بغريب على جلالته الذي يتمتع باحترام العالم.

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وأكد الرئيس عباس، أن مواقف جلالة الملك الداعمة للقضية الفلسطينية أحدثت أثرًا كبيرًا في طريق إنصاف الشعب الفلسطيني.



وبارك عباس، خلال استقباله لوفد رياضي أردني في رام الله لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، معتبرا أن فرح الفلسطينيين بهذه المناسبة يضاهي فرح الأردنيين الذين خرجوا من كل منطقة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.



وقال عباس إن خروج الأردنيين إلى الشوارع للتعبير عن فرحهم بأميرهم المحبوب، ضرب أروع الأمثلة في حب الشعب لقيادتهم الهاشمية الحكيمة.



وأثنى عباس على الدعم الأردني للشعب الفلسطيني على جميع الصعد بما في ذلك الصعيد الرياضي.