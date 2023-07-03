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الإثنين، 03-07-2023 11:29 م

عباس يطالب بتدخل عاجل

عباس


الوكيل الاخباري - طالب رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

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وأكد الرئيس عباس، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية مساء الاثنين، أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم: المرة الأولى كانت من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.


وشدد على أن التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق الشعب الفلسطيني، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهالي مخيم جنين.

 




 

 


 

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