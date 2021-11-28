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الأحد، 28-11-2021 12:20 م

عباس يمدد حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري -  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً.

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ونقلت وسائل اعلام فلسطينية ان عباس قرر تمديد حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك من أجل مواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس (كورونا)، والمتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار.

 

وحسب المرسوم "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".

 

وبدأت فلسطين بفرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

 




 

 


 

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