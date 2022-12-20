الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1337 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ولي العهد يستقبل ماكرون لدى وصوله المملكة

كاتب كويتي يقترح وصفة خليجية لمساعدة الأردن لتكون ( مارشال خليجي)

ولي العهد يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله المملكة

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي لدى وصوله المملكة

الإمارات تعلن عن مشروع بمليار درهم في مصر

وسط مخاوف كورونا.. تخفيض كبير لتوقعات النمو في الصين

بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد

العقبة: حركة شحن طبيعية بالموانئ

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 20-12-2022 10:10 ص

عباس ينعى الشهيد الأسير البطل ناصر أبو حميد

عباس


الوكيل الاخباري - نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء الشعب الفلسطيني المناضل وأحرار العالم، الشهيد الأسير القائد البطل ناصر أبو حميد، الذي استشهد اليوم جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي".

اضافة اعلان


وتقدم سيادته، من خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصلبة أم ناصر أبو حميد  ومن أسرته المناضلة هذه الاسرة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.


وحمّل سيادته، الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
س

الاحتلال يفتش منزل عائلة الشهيد أبو ليلى غرب سلفيت

٩٩

عائلة أبو حميد تعلن عدم فتح بيت عزاء لحين الإفراج عن جثمانه

ممم

مؤسسة ياسر عرفات تنعى الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد

احتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

حم

من هو الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد؟

حميد

شبيبة فتح: الوفاء لروح القائد أبو حميد يتطلب تعزيز الوحدة واستمرار النضال

أخبار متعلقة
60adeaeb4c59b723835fb074

قرار أممي يؤيد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

44

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

--

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة طلابية في مخيم العروب