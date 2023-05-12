عبر صاروخ "براق 85".."سرايا القدس" توجه رسالة للاحتلال - فيديو

الوكيل الإخباري - وجّهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تحذيراً إلى الاحتلال الإسرائيلي، عبر فيديو نشرته، اليوم الجمعة، يحمل عنوان: "لن ينفعكم مقلاعكم".

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وعرضت سرايا القدس في الفيديو ميزات صاروخ "براق 85"، الذي صُنع بأيدي مجاهديها عام 2019، ويصل مداه إلى 85 كيلومتراً.



وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ "عمق العدو سيتلقى مزيداً من الضربات رداً على استهداف البيوت السكنية وتدميرها".



بالتزامن، قال مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إنّ "جريمة اغتيال قادة سرايا القدس سترتد على العدو رعباً وهزيمة لأمنه وجيشه".



وحذّرت الحركة، في وقت سابق، الاحتلال الإسرائيلي من أنّ سياسة قصف المنازل سيقابلها تكثيف قصف "تل أبيب" والعمق الإسرائيلي.



وأعلنت "سرايا القدس" مسؤوليتها عن استهداف تجمعاتٍ لآليات العدو وجنوده، عبر قذائف من العيار الثقيل، ضمن عملية "ثأر الأحرار" المستمرة، مؤكدةً وجود إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف الاحتلال، في الموقع الذي استهدفته.

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