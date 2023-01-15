عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين المتطرفين.



وأوضحت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في الجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة المشرفة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها المشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.



وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف.

بترا