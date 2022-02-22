عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب المغاربة، وحتى باب السلسلة، بينهم طلاب المعاهد الدينية التوراتية، حيث أدوا طقوسا تلمودية عنصرية، واستمعوا لشروحات مزورة عن "الهيكل المزعوم".



يشار إلى أن هذه الاقتحامات تتم على فترتين صباحية ومسائية يوميا، ما عدا الجمعة والسبت؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.



وفا

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