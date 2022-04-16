هدوء حذر بالأقصى والمعتكفون يتحدون الاحتلال بكسر الاعتكاف

الوكيل الإخباري-بعدما شهد المسجد الأقصى المبارك من أحداث دامية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح ساحاته، والاعتداء على المصلين والمعتكفين بطريقة وحشية، ما يزال الاعتكاف مستمرًا في باحاته ومصلياته، في تحد واضح للاحتلال الذي يريد كسره بالقوة.

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وبدا المسجد الأقصى فجر الجمعة، كساحة حرب، بعدما هاجمت قوات الاحتلال آلاف المعتكفين والمرابطين المتواجدين المسجد، واعتدت عليهم بالضرب والقمع، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدّى لإصابة 152 بجراح متفاوتة، واعتقال نحو 400 آخرين.



وتعمدت عناصر الشرطة إخلاء الساحات بضرب المتواجدين بالهراوات، ولم تستثني أي شخص من ذلك كبار السن، النساء، الأطفال، طواقم الإسعاف، الصحافة.



وأثار اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطين موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة، باعتبار أنه يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد المبارك.



وما حصل يؤكد من جديد أن الاعتكاف خيار المرحلة، وأن شرطة الاحتلال تخشاه وتريد كسره كي يخلو لها وجه المسجد من يوم الأحد حتى الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام اقتحامات المستوطنين المتطرفين.



وكان الاحتلال يسعى إلى كسر الإرادة الشعبية بضربة أولى حاسمة، بحيث ينهي الاعتكاف ومحاولات التصدي لاقتحام المستوطنين وإدخال القرابين، فيفسح بذلك فرصة للاقتحامات خلال "عيد الفصح" العبري.



نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات يقول لوكالة "صفا" إن الوضع في المسجد الأقصى يشهد هدوءً وتواجدًا ملحوظًا للمعتكفين والمصلين في باحاته، رغم ما شهده من أحداث واعتداءات خطيرة بالأمس.



ويوضح أن الاعتكاف في الأقصى سيبقى مستمرًا لنهاية شهر رمضان المبارك، لأن ما تخشاه سلطات الاحتلال هو الاعتكاف، لذلك تريد كسره وإنهاءه، لأجل تهيئة الأجواء لاقتحامات المستوطنين وطقوسهم التلمودية.



لكن نؤكد أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، وستبقى الشعائر الإسلامية مستمرة بداخله، مهما فعل الاحتلال واعتدى على المصلين.

ويضيف "لا يجوز للاحتلال التدخل في شعائرنا وبرنامجنا الرمضاني وعقائدنا، لأنها حق خالص لنا، وعلى حكومة الاحتلال أن تتحمل كامل المسؤولية عما يحدث في الأقصى".



ويتابع "ما أخشاه أن تُعاود شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى مجددًا، وأن تعتدي على المعتكفين المتواجدين وتُخرجهم من باحاته"، داعيًا بالوقت نفسه، إلى تكثيف الاعتكاف والرباط في المسجد المبارك.



وكالة صفا الفلسطينية

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