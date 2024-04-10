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الأربعاء، 10-04-2024 07:21 م

عضو بالكنيست الإسرائيلي: تلقيت خبرا ممتازا باغتيال أبناء هنية

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الوكيل الإخباري- قال عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين إنه تلقى "خبرا ممتازا" عقب اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، واثنين من أحفاده.

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وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية منذ قليل أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على السيارة التي كانت تقل أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة (حماس) إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة.


وأوضحت المصادر أن العملية التي أسفرت عن استشهاد 3 من أبناء هنية واثنين من أحفاده تمت بالتعاون بين قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي والشاباك الذي قدم "معلومات دقيقة".


 




 

 


 

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