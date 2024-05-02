الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سيارتو: الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا

اعلام عبري ينشر تفاصيل فقدان 6 اسرائيليين ابتلعهتم مياه البحر الميت من جهة الأراضي المحتلة

صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو

نقابة الأطباء تدعو هيئتها العامة للاجتماع

تراجع قيمة مستوردات الأردن من الأدوات الآلية والآلات الكهربائية

الكرملين يعلق على مزاعم استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية

وزير الزراعة: تغير المناخ وأمن الغذاء وسلاسل التوريد "أهم التحديات" في مواجهة قطاع الزراعة

مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات التجارة العربية البولندية

الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا عند حاجز الحمرا

الأمم المتحدة: معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%

الخميس، 02-05-2024 01:29 م

الأمم المتحدة: معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%

مجاعة في الشمال.jpg-571b322a-0313-483b-8b61-6a5f4111b1ae


الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%، مع زيادة عدد الفقراء بواقع 1.74 مليون شخص، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

اضافة اعلان


جاء ذلك في تحديث أخير، اليوم الخميس، لتقرير صادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، بعنوان "حرب عزة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".


ويشمل التقرير تقديرات محدثة لآثار عدوان الاحتلال بعد أكثر من 6 أشهر، وأشار إلى زيادة معدلات الفقر لدى الشعب الفلسطيني، وتراجع الناتج المحلي في فلسطين ، وزيادة البطالة، وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشـكـل كبــير جــداً.


وأوضح أنه حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الماضي، استشهد أو أُصيب ما لا يقل عن 5% من سكان غزة، في حين استشهد نحو 500 فلسطيني في الضفة الغربية.


وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة معدلات الفقر إلى 60.7% في حال استمرار العدوان لـ9 أشهر.


ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي  في فلسطين خلال 6 أشهر، بنسبة 25.8%، بما يُقدر بـ7.1 مليارات دولار.


وتوقع التقرير استمرار انخفاض الناتج المحلي في فلسطين إلى 26.9% في حال استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة 7 أشهر، وإلى 27.9 في 8 أشهر، وإلى 29% في حال استمرت 9 أشهر.


وبحسب التقرير، شدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على فلسطيني غزة وجميع الفلسطينيين.


وأضاف أن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء العدوان.


وقال:" إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ستنجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34596 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77816 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.


وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111

اعلام عبري ينشر تفاصيل فقدان 6 اسرائيليين ابتلعهتم مياه البحر الميت من جهة الأراضي المحتلة

d0n5e

الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا عند حاجز الحمرا

WhatsApp Image 2024-05-02 at 2.25.26 AM

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

gaza_destr

الاحتلال يفرج عن 64 معتقلا من غزة بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة

2016-04-25_527851557

أكثر من 80 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

شهداء-في-غزة

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34596

أخبار متعلقة
559875_6_1714560025

الإعلام الحكومي في غزة : ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%

44474

مفوضية حقوق الإنسان: القانون الدولي يفرض حماية موظفي الإغاثة

1410

غوتيريش: حرب غزة مدمرة للمدنيين

5-1709994348-780x470

الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية بغزة ستستأنف الليلة

638b9762423604139c7fbc3d

صفارات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة

4444df1c457d25a0d449960fb2e47de4

18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة