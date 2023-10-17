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الثلاثاء، 17-10-2023 03:29 م

عملية طوفان الأقصى تعطّل 75% من مزارع الاحتلال وتهدد بأزمة تموينية

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الوكيل الإخباري - عطلّت عملية طوفان الأقصى نحو 75% من إنتاج المزارع الإسرائيلية، ما يهدد بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية، خاصة الخضار والفواكه، وينذر بارتفاع معدل التضخم والضغط أكثر على بنك إسرائيل المركزي الذي يعاني من انهيار في قيمة الشيكل. اضافة اعلان


وبعد 11 يوماً على عملية "طوفان الأقصى"، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحصي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد وأنشطته المختلفة.

وبين تقرير بصحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، إنه من الصعب تحديد حجم الضرر الذي سببته عملية "طوفان الأقصى"، وإن الوصف الوحيد الذي لا يوجد خلاف حوله هو أن "الخسائر ضخمة" ومن الممكن أن تدمر صناعات بأكملها، والزراعة هي واحدة من هذه الصناعات المعرضة للدمار".

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار للاحتلال"، حيث أن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من مناطق مجاورة لغزة، بالإضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب، إضافة الى وجود مزارع للدجاج ومزارع للماشية ومزارع للأسماك.

 




 

 


 

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