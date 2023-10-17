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الثلاثاء، 17-10-2023 06:34 ص

فيديو - هذا ما قالته أسيرة إسرائيلية في مقطعا مصورا نشرته كتائب القسام

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام، الاثنين، مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية تعرضت للأسر خلال اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى"، وتطلب العودة لعائلتها بعد تلقيها رعاية طبية.

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وظهرت الأسيرة ميا شيم (21 عاما)، في أثناء قيام شخص بلف ضمادة طبية على ساعدها الأيمن الذي يظهر عليه آثار عملية جراحية.


وقالت شيم خلال المقطع المصور، إنها موجودة في غزة، مشيرة إلى أنها عادت فجر السبت من سديروت بعد أن كانت في حفلة.


وأوضحت أنها "أصيبت إصابة بالغة في يدها"، مضيفةً: "أخذوني إلى غزة... أجروا لي عملية جراحية في يدي مدتها 3 ساعات واعتنوا بي عالجوني وقدموا لي الدواء، وكل شيء على ما يرام".


وطالبت ميا شيم بإعادتها إلى بيتها، بقولها: "أنا أطلب فقط أن يعيدوني إلى البيت بأسرع وقت ممكن... لعائلتي، لأبي وأمي، لإخوتي، من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت".


وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بين 200 و250 أسيرا.

 


 




 

 


 

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