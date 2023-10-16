الأونروا: لا توجد أعداد كافية من أكياس حفظ جثامين الشهداء في غزة

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن قدراتنا تجاوزت بشكل كبير على المساعدة بأي طريقة مجدية، بما في ذلك توفير المساحة في ملاجئنا والغذاء والمياه، كما أنه لا توجد حالياً أعداد كافية من أكياس حفظ الموتى في غزة.



وأضافت الوكالة الأممية في بيان، إن هناك تقارير مؤكدة عن تأثر 23 منشأة تابعة لها في جميع أنحاء قطاع غزة نتيجة للغارات الجوية، ولكن من المرجح أن يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك.



وأوضحت أن هناك 127 منشأة تابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال القطاع، لافتة إلى أن ما يقرب من 170 ألف نازح كانوا يحتمون في منشآت الأونروا .

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وقالت، إن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الحالي.

