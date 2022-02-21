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الإثنين، 21-02-2022 03:21 م

عميد أسرى الخليل محمد الطوس يعاني أوضاعاً صحية صعبة

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الوكيل الإخباري-كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، ونقلاً عن محامي الهيئة يوسف متيا، أن الأسير محمد أحمد الطوس من الخليل، والذي يقبع في سجن "ريمون"، يعاني أوضاعاً صحية صعبة إثر الإهمال المتعمد في علاجه.

وبينت الهيئة أن الأسير الطوس والمعتقل منذ عام 1985، يعاني من عدة مشاكل صحية نتيجة لسنوات الاعتقال الطويلة والظروف المعيشية القاسية التي عاشها الأسير على مدار السنوات الماضية، ووضعه ازداد سوءا في السنتين الأخيرتين، حيث تتعمد إدارة السجون المماطلة بتقديم العلاج له، إذ أنه بحاجة الى عملية في الكتف.

ويشتكي الأسير الطوس من وجود كيس سوائل في الكلى ومشاكل مزمنة في المعدة، ومؤخراً فقد الأسير النظر بشكل نصفي في عينه اليمنى، بعد أن ظهرت بها نقطة سوداء وأخذت بالتوسع، وهناك تخوف من أن يكون المرض معدٍ ويفقد الأسير نظره.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصية.

يذكر أن الاسير الطوس (65) عاما من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وهو ثالث أقدم أسير في سجون الاحتلال، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت على مدار سنوات اعتقاله، وكان من المفروض أن يفرج عنه ضمن الدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

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