غارات الاحتلال ألحقت الضرر بـ203 من مدارس غزة

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

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وقال مدير المكتب، سلامة معروف -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- إن الاحتلال دمر 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدمية وألحق فيها الضرر الكبير، في حين تعرضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.



وأضاف معروف أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت بتدمير 47 مسجدا، وتضرر 3 كنائس، وأن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليا وصارت غير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.



وأوضح أن 18 ألف طن من المتفجرات التي قصف بها الاحتلال غزة، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.



وأشار معروف إلى أن إسرائيل ارتكبت 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، إذ ارتقى 35 صحفيا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني.



وفي وقت سابق الأحد، أفاد المكتب الإعلامي بغزة، أن الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مركز ثقافي أرثوذكسي ومدرسة، يضمان أكثر من 1500 نازح، وفق بيان على تدوينة على منصة تليغرام.



ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8300 معظمهم من النساء والأطفال.



الجزيرة