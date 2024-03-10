غانتس: التجنيد واجب على الجميع بهذا الوقت العصيب

الوكيل الاخباري -

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قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إنه "على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)".وقبل غانتس عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن إيمانه بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، مؤكدا أن "الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".وجاء حديث غانتس وبن غفير تعليقا على تصريحات للحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قال فيها "إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل".يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وبررت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".