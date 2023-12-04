استشهاد شابين وإصابة آخرين عقب اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية

الوكيل الاخباري- استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.



‎وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر ، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.



وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

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