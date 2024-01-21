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الأحد، 21-01-2024 02:23 م

غوتيريش يحذّر: الشرق الأوسط «برميل بارود» على وشك الانفجار

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الوكيل الإخباري - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأحد)، على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه بـ«برميل بارود» على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

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وأكد غوتيريش، في بيان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل، تؤدي إلى دمار واسع النطاق، وإلى القضاء على البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.


وتابع أن من الضروري التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة، ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح الرهائن.


الشرق الأوسط

 




 

 


 

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