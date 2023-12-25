الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد

منح مجانية وامتيازات .. هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم

عاجل تفاصيل جديدة عن واقعة الـ5 جثث.. لماذا تأخرت إسرائيل في إعلانها؟

حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الإثنين، 25-12-2023 09:10 ص

صحيفة إسرائيلية: الصين تفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

65890ddb4c59b74a1f07cfc2


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن مصانع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تجد صعوبة في استيراد المكونات من الصين التي تفرض "عقوبات علينا" على خلفية الحرب في غزة.

وتقول الصحيفة نقلا عن مستوردين إن الصينيين بدأوا في خلق صعوبات بيروقراطية للشحنات الذاهبة إلى إسرائيل من المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.

اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة أيضا عن مصدر حكومي قوله: "من الواضح أن ذلك له علاقة بالحرب" على غزة.


والمكونات التي يجري الحديث عنها يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية.


ويقول مستوردون إسرائيليون أن الموردين الصينيين بدأوا بممارسات بيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد إسرائيل وطالبوا بملء العديد من الاستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هي صعوبات في الحصول على الإمدادات.


وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه: "في الأسابيع الأخيرة، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من الصين".


ويضيف المصدر" في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، لم يكن هذا تغييرا في اللوائح، بل كان إجراء لم يتم في الماضي. ونخشى أن يتم تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حالة حرب (على غزة). وقد تم توجيه نداءات إلى الصينيين وردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى يتم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، من المستحيل معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ التوريد. من الواضح لنا جميعا أن هذا له صلة مباشرة بالحرب" على غزة.


واتخذت الحكومة الصينية خطا مؤيدا للفلسطينيين بشكل واضح في الحرب.


وقال مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع لـ"يديعوت أحرنوت" إن: "الصينيين يفرضون نوعا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة، مثل مطالبة الموردين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى إسرائيل لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تطلب منا ملء الكثير من النماذج، وتستغرق وقتا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدا. وهذا في العديد من أنواع المكونات المختلفة.. يحتوي المنتج الإلكتروني على عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج".


وتقول الصحيفة أن الاستيراد من خلال طرف ثالث تسبب في مشكلة بارتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم.


وترفض الصين، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار، إرسال عمال إلى إسرائيل خلال الحرب. على خلفية نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة. 


ووفقا لكبار المسؤولين، فإن الصينيين ليسوا مهتمين بالاعتبارات الإسرائيلية كمثل "من معنا في الحرب ومن ليس معنا".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

غ

مسؤول أممي يدعو لإنشاء "محكمة دولية جديدة" للجرائم الإسرائيلية بغزة

1693146915-4277-41

الاحتلال يعتقل مقدسيين من حي وادي الجوز

eSleQ9W4gOuINR848sgxYb3siJfbOsoB3nmnKFBe

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

ت

الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

ي

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-03 at 9.45.15 AM

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

image (11)

بلينكن: تركيزنا الرئيسي على تمديد الهدنة في غزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 9.32.43 PM

وزير الخارجية السعودي: ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة

000_13F83D-640x400

وزير إسرائيلي: إذا وقف السنوار في خان يونس ورفع شارة النصر سنكون قد خسرنا الحرب

WhatsApp Image 2023-11-28 at 10.30.03 PM

تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

652aab1c4c59b7222423749b

مظاهرات في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة