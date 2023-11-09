غوتيريش يدعو إلى إقامة سلطة فلسطينية في غزة

الوكيل الإخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إقامة سلطة فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.



وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له،: "أعتقد أن هناك أفضل سيناريو، وعلينا أن نسعى لتحقيقه، ومن المهم إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وبرأيي فإن السيناريو الأفضل هو أن تتولى سلطات فلسطينية، وأتمنى أن تكون سلطات فلسطينية مجددة، السيطرة السياسية في غزة بعد انتهاء العملية العسكرية".



وأضاف أنه يجب تحديد "الانتقال من الاحتلال الإسرائيلي إلى المستقبل"، مشيرا إلى أن "العديد من الأطراف قد تلعب دورها في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة".

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وتابع: "ثم سيكون ذلك نقطة انطلاق لمفاوضات جدية حول التسوية على أساس حل الدولتين، وأعتقد أنه أحيانا تتحول مآس رهيبة إلى إمكانيات".

