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قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

الإثنين، 27-11-2023 06:50 م

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

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الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحوار الذي أدى إلى "الهدنة الإنسانية" الحالية لمدة 4 أيام في قطاع غزة يجب أن يستمر ويتحول إلى وقف "إنساني كامل" لإطلاق النار.

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وبحسب بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، أكد غوتيريش أن "الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك شمالها، الجزء الذي تم عزله إلى حد كبير منذ أسابيع".


وشدد أن المساعدات "لا تكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح"، محذرا من أن "الكارثة الإنسانية" تتفاقم يوما بعد يوم.


كما جدد غوتيريش دعوته للإفراج عن المحتجزين المتبقين "فورا ودون قيد أو شرط"، وحث جميع الدول على استخدام نفوذها لإنهاء هذا "الصراع المأساوي".


 




 

 


 

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