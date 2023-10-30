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حماس: تراجع العدو عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة

الإثنين، 30-10-2023 11:53 ص

فيديو -اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال بشارع صلاح الدين في غزة وانسحاب دبابة حاولت التوغل

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الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن دبابات إسرائيلية توغلت باتجاه شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة، في وقت نقلت وسائل إعلام فلسطينية لاحقاً عن انسحاب الدبابة الإسرائيلية التي تواجدت على شارع صلاح الدين شرقاً بعد 10 دقائق من توغلها من المنطقة.

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ونقلت وسائل إعلام أن مقاومين استهدفوا دبابة توغلت في شارع صلاح الدين بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بنفس المنطقة . 


قبل ذلك كان مراسل الجزيرة وائل الدحدوح قال بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت لمسافة نحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تشتبك مع القوات المتوغلة.


وقال الدحدوح إن الجيش الإسرائيلي تمكن من عزل مدينة غزة جزئيا وعزل شمال القطاع عن جنوبه، مشيرا إلى أن المنطقة المفتوحة كانت مسرحا لأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.


وأضاف أن هذا التطور يشير إلى أن قوات الاحتلال تنوي توسيع مناورتها البرية سعيا لعزل غزة بالكامل.



 




 

 


 

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