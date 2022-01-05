فرحة انتصار .. هشام أبو هواش يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



تصدر وسم هشام أبو هواش عبر تويتر بعد أن علّق الأسير الفلسطيني إضرابه المفتوح عن الطعام، إثر التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 شباط القادم.

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وتداول النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مقطع فيديو للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره وفك إضراب الجوع الذي بدأه منذ 141 يوما.

وعبروا عن مدى فرحتهم بانتصاره في المعركة كما وصفوها أنها "معركة الأمعاء الخاوية " بحسب النشطاء.



و يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا الخليل، قد شرع في إضرابه عن الطعام في 17 آب 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول 2020 إداريا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.





بعد 141 يوماً من الصبّر والصّمود، الأسير البطل "إنّكم ملاقون أعظم انتصارٍ لأعظم صبرٍ في التّاريخ"بعد 141 يوماً من الصبّر والصّمود، الأسير البطل #هشام_أبو_هواش ينتصر على المحتلّ بمعركة الأمعاء الخاوية. مبروك الحرّيّة للأسير البطل ولشعبنا الصّابر الصّامد. pic.twitter.com/V0xDQizmA2 January 5, 2022