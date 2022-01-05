فرحة انتصار .. هشام أبو هواش يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تصدر وسم هشام أبو هواش عبر تويتر بعد أن علّق الأسير الفلسطيني إضرابه المفتوح عن الطعام، إثر التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 شباط القادم.
وتداول النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مقطع فيديو للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره وفك إضراب الجوع الذي بدأه منذ 141 يوما.
وعبروا عن مدى فرحتهم بانتصاره في المعركة كما وصفوها أنها "معركة الأمعاء الخاوية " بحسب النشطاء.
و يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا الخليل، قد شرع في إضرابه عن الطعام في 17 آب 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول 2020 إداريا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
الملعقة الأولى للأسير هشام أبو هواش بعد إضراب عن الطعام لـ141 يوما.#هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/6LCvEUrBbx— Yousef Wa'el Dahdouh (@y_dahdouh) January 5, 2022
وانتصرت الإرادة#هشام_ابو_هواش— ايمان عطاالله/ غزة (@eamanss300) January 5, 2022
"إنّكم ملاقون أعظم انتصارٍ لأعظم صبرٍ في التّاريخ"— Dr. Tarek Khoury (@TarekSamiKhoury) January 5, 2022
بعد 141 يوماً من الصبّر والصّمود، الأسير البطل #هشام_أبو_هواش ينتصر على المحتلّ بمعركة الأمعاء الخاوية. مبروك الحرّيّة للأسير البطل ولشعبنا الصّابر الصّامد. pic.twitter.com/V0xDQizmA2
وسيجزي الله الصابرين نصراً وحرية وصحة وعمراً مديداً ان شاء الله #هشام_أبو_هواش— walid safawi (@janoubioune) January 5, 2022
صورة اليوم : زوجة المناضل هشام أبو هواش تطعمه للمرة الأولى بعد ١٤١ يوما من الإضراب عن الطعام.. #فلسطين #فلسطين_قضيتي #هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/7Yog9RIYIM— سهاد / 🕊🇱🇧🕊 (@soleb28) January 5, 2022
وضع الأسير #هشام_أبو_هواش خطير هو لم يستطع حتى التفاعل مع عائلته ألا يكفي كل هذا لذكره و لو بتغريدة! pic.twitter.com/83KtML0PoR— 𓂆زينب.م (@zeinabelmousawi) December 29, 2021
The Palestinian captive Hisham Abu Hawash meets his sons for the first time after 134 on hunger strike.#HishamAbuHawash #هشام_أبو_هواش #Palestine pic.twitter.com/vlAgwtIzxS— Aya 🇵🇸 (@Ayadahoukk) January 3, 2022
انتصر #هشام_ابو_هواش ✌💛— ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) January 4, 2022
احتفالات بالخليل فرحاً بانتصار البطل هشام في معركة الأمعاء الخاوية التي استمرت 141 يوماً pic.twitter.com/uYxXz6Z0ft
Ultimately determination and willpower won.#HishamAbuHawash #هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/9fWekK1tEp— Jana Jaber (@JanaJaberP) January 4, 2022