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من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 03:41 م

فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل "شيكا مفتوحا" لغزة

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الوكيل الاخباري - بعد مرور شهر على عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة نتج عنه حتى الآن استشهاد ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 30 ألفا آخرين، ليس من السهل على متابعي الشأن الأميركي فهم المنطق وراء الدعم الكامل من الرئيس جو بايدن لهذا العدوان.

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ومع استمرار القصف وغلق وحصار إسرائيل للقطاع، وتدمير كامل للبنية التحتية والخدمية بما فيها من مدارس ومستشفيات ومحطات كهرباء، يزداد الغضب الشعبي الأميركي على موقف الرئيس بايدن الداعم، بلا أي قيود أو شروط، للعدوان الإسرائيلي.


في هذا السياق، حاورت الجزيرة نت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" (FMEP)، حول موقف بايدن ومسوغاته لتقديم هذا السند "الشيك" على بياض لإسرائيل لتفعل ما تريد بقطاع غزة وسكانه، دون اكتراث لأي أبعاد قانونية أو أخلاقية أو إنسانية.


وتترأس فريدمان مؤسسة سلام الشرق الأوسط التي أسست في 1979، و"تعمل على ضمان مستقبل عادل وآمن وسلمي للفلسطينيين والإسرائيليين". وسبق وعملت السيدة فريدمان في وزارة الخارجية، وخدمت في مناصب دبلوماسية بالقدس، وواشنطن، وتونس، وبيروت. كما شغلت سابقا منصب مديرة السياسة والعلاقات الحكومية في منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن".


وتموّل المنظمة برامج ومشروعات ومبادرات تخدم أولويات عدة؛ من أهمها: تعزيز احترام القانون الدولي والمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة في السياق الإسرائيلي الفلسطيني.


وكذلك "دعم واستدامة قطاع مناهضة الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من البقاء في وطنهم"، إضافة إلى "العمل على توسيع مساحة انتقاد السياسات والإجراءات الإسرائيلية، ودعم الأصوات الفلسطينية، بما في ذلك داخل الجامعات، وفي وسائل الإعلام، وفي الخطاب النقاش العام". وتصدر المؤسسة تقريرا أسبوعيا عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 

 

الجزيرة


 




 

 


 

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