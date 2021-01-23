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السبت، 23-01-2021 02:34 م

فلسطين تشارك في فعاليات اليوم العربي للمسرح

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الوكيل الاخباري - شاركت دولة فلسطين، ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وعدد من ممثلي النوادي والمدارس الفلسطينية المنتسبة لشبكة المدارس والنوادي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في فعاليات افتراضية لإحياء اليوم العربي للمسرح.

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وشاركت وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين من خلال عروض قدمتها مدارس عدة من مختلف محافظات الوطن، إضافة لمؤسسات شبابية وثقافية، وحصلت جميعها على شهادات مشاركة من المنظمة.

 

المصدر - وفا 


 




 

 


 

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