فلسطين تطلب عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - طلبت دولة فلسطين، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد القمة العربية الطارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل مواجهته، إضافة لبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

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