فلسطين .. تفتيش استفزازي بغرف أسرى نفحة

الوكيل الاخباري - قال مكتب إعلام الأسرى إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم قسم "12" في سجن نفحة، أجرت تفتيشًا استفزازيًا في غرف الأسرى.

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وأضاف المكتب الإعلامي الأحد أن وحدة المتسادا واليماز التابعة لإدارة سجون الاحتلال تزيد من حدة التفتيش الاستفزازي في قسم "12" بسجن نفحة.



يُذكر أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن في أعقاب تلك الخطوة.



يُشار إلى أن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تواصل مشاوراتها في بدء مشروع نضالي شامل يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.

صفا