الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

أسرى فلسطينيون في "عيادة سجن الرملة" يقررون خوض إضراب عن الطعام

حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

شاهد : فيديو ساخر لمواطن اردني يشعل مواقع التواصل !

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

الثلاثاء، 23-05-2023 10:18 م

أسرى فلسطينيون في "عيادة سجن الرملة" يقررون خوض إضراب عن الطعام

w


الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، قرّروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الصحية، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وسياسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم من الجوانب كافة.

وبيّنت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، أن الأسرى أمهلوا إدارة سجون الاحتلال عدة مرات من أجل توفير العناية الصحية لهم في "عيادة سجن الرملة"، إلا أنها لا تزال تضرب بعرض الحائط مطالبهم الصحية الإنسانية، مشيرة إلى أنهم شرعوا بتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي.

وتابعت أن إدارة سجون الاحتلال لا تقوم بفحص طبي للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاجهم، وترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1879537520

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

1120222412312122769998

مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى

1200x630-fbWK4

آليات الاحتلال تتوغل وسط أعمال تجريف في غزة

thumb

إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

اعتقال

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

344197305_1860515290995060_8341659866299851177_n.jpg-7f39634a-bfe0-4fc7-b61e-440681ced531.jpg-aa559c78-0737-48d6-a0ea-5bdfa2c203b7

الاحتلال يفجر منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين

أخبار متعلقة
سجون

"الأسرى": الوضع الصحي للمعتقلة المصابة فاطمة شاهين مستقر