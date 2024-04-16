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الثلاثاء، 16-04-2024 11:31 ص

"امتنعوا عن الرجوع".. طائرات الاحتلال تحذر سكان وسط غزة

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الوكيل الاخباري - أفادت مصادر، بقيام طائرات إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال، بإلقاء آلاف المنشورات الورقية غرب مدينة دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تحذر فيها النازحين من العودة إلى غزة.اضافة اعلان



وجاء في المنشور: "إلى كل المتواجدين جنوب وادي غزة، جيش الدفاع الإسرائيلي يعلمكم أن المنطقة المتواجدة شمال وادي غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة".


وأضاف المنشور: "جيش الدفاع يواصل القتال ضد المنظمات الإرهابية، كل معلومة أخرى يتم نشرها وتحثكم على العودة شمال وادي غزة تعرض أمنكم وسلامتكم للخطر لهذا امتنعوا عن الرجوع شمالا".





 




 

 


 

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