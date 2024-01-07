فيديو- اللحظات الأولى لاستشهاد حمزة الدحدوح في خانيونس

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال المركبة التي كانت تقل الصحفيين في خانيونس والذي ادى لارتقاء الصحفي حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح .
واستشهد حمزة الدحدوح اليوم الأحد اثناء تغطيته قصفا استهدف خانيونس ، وهذه ليست المرة الاولى التي يستهدف فيها الاحتلال عائلة الصحفي وائل الدحدوح حيث استهدف الاحتلال اواخر اكتوبر الماضي عائلة الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهادهم.
#فيديو | لحظة اســ.ــتـــ.ــشهاد الصحفي #حمزة_الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين في #رفح #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/lH7aWAITvU— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2024