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الأحد، 07-01-2024 02:03 م

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 109

مم


الوكيل الاخباري - ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بجريمة اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، وقال إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

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ودعا المكتب الإعلامي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، والضغط عليه لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وأشار إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في غزة إلى 109 بعد استشهاد الصحفيين حمزة ومصطفى.


 




 

 


 

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