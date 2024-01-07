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الأحد، 07-01-2024 02:03 م

شاهد - وائل الدحدوح يودع ابنه الشهيد حمزة

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الوكيل الإخباري- وثقت قناة الجزيرة مقطع فيديو يُظهر لحظة وداع مراسلها وائل الدحدوح لنجله حمزة، الذي ارتقى اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف الصحفيين في خانيونس.

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ويظهر في مقطع الفيديو وائل الدحدوح وهو يقبل يد ابنه حمزة، ويقول بقلب صابر: "الحمد لله".


واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح أثناء توثيقه لمجازر الاحتلال في خانيونس اليوم الأحد، وكان آخر ما نشره صورة تظهر جثامين الشهداء، ليصبح هو الشهيد اليوم.

 

 




 

 


 

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