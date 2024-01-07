شاهد - وائل الدحدوح يودع ابنه الشهيد حمزة

الوكيل الإخباري- وثقت قناة الجزيرة مقطع فيديو يُظهر لحظة وداع مراسلها وائل الدحدوح لنجله حمزة، الذي ارتقى اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف الصحفيين في خانيونس.

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ويظهر في مقطع الفيديو وائل الدحدوح وهو يقبل يد ابنه حمزة، ويقول بقلب صابر: "الحمد لله".



واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح أثناء توثيقه لمجازر الاحتلال في خانيونس اليوم الأحد، وكان آخر ما نشره صورة تظهر جثامين الشهداء، ليصبح هو الشهيد اليوم.



