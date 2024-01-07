شاهد - وائل الدحدوح يودع ابنه الشهيد حمزة

الوكيل الإخباري- وثقت قناة الجزيرة مقطع فيديو يُظهر لحظة وداع مراسلها وائل الدحدوح لنجله حمزة، الذي ارتقى اليوم جراء قصف الاحتلال الذي استهدف الصحفيين في خانيونس.
ويظهر في مقطع الفيديو وائل الدحدوح وهو يقبل يد ابنه حمزة، ويقول بقلب صابر: "الحمد لله".
واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح أثناء توثيقه لمجازر الاحتلال في خانيونس اليوم الأحد، وكان آخر ما نشره صورة تظهر جثامين الشهداء، ليصبح هو الشهيد اليوم.
لحظة توديع الزميل #وائل_الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/L2PSCCfk0j— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024
#فيديو ..— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2024
الصحفي #وائل_الدحدوح يودع نجله حمزة الذي اسـ.ــتــ.ـشهد جراء استهداف الاحتلال لسيارة كانت تقل صحفيين #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/wrjG250zWT