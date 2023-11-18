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السبت، 18-11-2023 08:54 ص

فيديو- المئات يتظاهرون في العاصمة الأميركية نصرة لغزة

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الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الأميركيين أمام محطة قطارات يونيون ستايشن في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين طالبوا الشعب الفلسطيني بانتفاضة جديدة كي يُسمعوا رأيهم للعالم.


كما طالبوا الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة.


وكان عاملون في القطاع الطبي قد تظاهروا في وقت سابق أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل ونادوا بالحرية لغزة.


وقال مراسل الجزيرة، تعليقا على تلك المظاهرات التي تجري في عدة مدن أميركية، إن الشارع الأميركي يرفض الخيارات التي تتبعها الإدارة الأميركية بشأن الحرب على غزة.


وأوضح ان استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 60% من الأميركيين يرفضون الحرب على غزة وموقف الإدارة الأميركية الداعم بشكل غير مشروط لإسرائيل.

 


 




 

 


 

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