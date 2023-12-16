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14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا

السبت، 16-12-2023 10:38 ص

فيديو - تشييع جثمان المصور سامر أبو دقة

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الوكيل الاخباري - دُفن صباح اليوم جثمان سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفته هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة.

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وقد ظل الزميل سامر أبو دقة ينزف عدة ساعات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه نتيجة القصف الإسرائيلي.

 


 




 

 


 

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