واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصور يعمل لصالحها قوله إنه اقترب خلال هذه الحرب من الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة -الذي استشهد الجمعة بغارة إسرائيلية- وأمضى معه فترة من الوقت، مضيفا أنه كان "مبتسما دائما ويحبه الجميع".



في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن السترة الواقية لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح -الذي أصيب بجراح في الغارة نفسها- والتي تحدث وهو يرتديها في مداخلة لمعهد فلسطين للدبلوماسية بشأن العمل الصحفي، تلطخت بالدماء بعد ساعات.

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