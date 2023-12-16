واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصور يعمل لصالحها قوله إنه اقترب خلال هذه الحرب من الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة -الذي استشهد الجمعة بغارة إسرائيلية- وأمضى معه فترة من الوقت، مضيفا أنه كان "مبتسما دائما ويحبه الجميع".
في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن السترة الواقية لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح -الذي أصيب بجراح في الغارة نفسها- والتي تحدث وهو يرتديها في مداخلة لمعهد فلسطين للدبلوماسية بشأن العمل الصحفي، تلطخت بالدماء بعد ساعات.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة