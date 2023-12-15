الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-12-2023 05:07 م

تفاصيل جديدة عن اصابة وائل الدحدوح وسامر ابو دقة والحالة الصحية

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الوكيل الإخباري - اصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والمصور سامر ابو دقة  بعد استهداف الاحتلال لهم اثناء تغطيتهم قصف استهدف مدرسة بخانيونس 

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واكد مراسل قناة الجزيرة ان وائل الدحدوح  وسامر ابو دقة ذهبا الى المدرسة لتغطية قصف الاحتلال على مدرسة بعد توقفه مرتدين خوذهم وسترتهم الصحفية وكانا برفقة سيارات الاسعاف والدفاع المدني ولكن الاحتلال استهدفهم بعد وصولهم الى المدرسة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

 

وتابع المراسل ان وائل الدحدوح سمع صوت صراخ المصور سامر ابو دقة ولكنه لم يستطيع الوصول اليه بسبب اصابته ، فيما استطاع شبان  انقاذ وائل الدحدوح وايصاله للمستشفى موكدا ان حالته الصحية جيدة واصيب بذراعه 

 

واشار المراسل ان المصور سامر ابو دقة محاصر واخرون في المدرسة وانهم يشعرون بالقلق على حالتهم الصحية مناشدا الصليب الاحمر بالتدخل لوقف العدوان وانقاذ المصابين 

 

 




 

 


 

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