فيديو جديد يوثق لحظة الانفجار بعملية القدس أمس

الوكيل الإخباري - نشرت مجموعة هكرز تطلق على نفسها "عصا موسى" الليلة، تسجيلاً للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التي وقعت بمحطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة صباح الأربعاء.

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وقالت مجموعة الهكرز إنها تمكنت من اختراق الكاميرات الإسرائيلية بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة الانفجار.



وأدى الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 40 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة.



وأعلن الاحتلال صباح يوم الأربعاء، عن وقوع عدة انفجارات في القدس المحتلة.

📹 متابعة صفا | شاهد.. مجموعة هاكر تطلق على نفسها اسم "عصا موسى" تنشر تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية للحظة الانفجار بعملية القدس pic.twitter.com/4BNL79rvOi November 23, 2022

صفا