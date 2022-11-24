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الخميس، 24-11-2022 06:55 ص

فيديو جديد يوثق لحظة الانفجار بعملية القدس أمس

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الوكيل الإخباري - نشرت مجموعة هكرز تطلق على نفسها "عصا موسى" الليلة، تسجيلاً للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التي وقعت بمحطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة صباح الأربعاء.

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وقالت مجموعة الهكرز إنها تمكنت من اختراق الكاميرات الإسرائيلية بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة الانفجار.


وأدى الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 40 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة.


وأعلن الاحتلال صباح يوم الأربعاء، عن وقوع عدة انفجارات في القدس المحتلة.

 

صفا


 




 

 


 

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