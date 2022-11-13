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الأحد، 13-11-2022 11:20 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وأضافت أنهم قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.


وتقوم جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة منهم لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف.


بترا


 




 

 


 

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