فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الوكيل الاخباري - اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سائق سيارة بزعم محاولته دهس جنود قرب مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات طاردت سائق السيارة وأطلقت النار عليه"، مبينا أنه "تم القبض على الفلسطيني وتم تسليمه للتحقيق معه من قبل القوات الأمنية".



وأفاد أنه بتفتيش سيارته "تم العثور على سكين".