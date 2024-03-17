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الأحد، 17-03-2024 07:10 ص

فيديو .. قوة إسرائيلية تقتحم بوحشية "محل فلافل" في بيت لحم لاعتقال شاب

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، مساء السبت، شاب فلسطيني داخل محل لبيع الفلافل بمخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

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وفي لقطات وصفتها القناة 14 الإسرائيلية، بالدرامية، دخلت قوة أمنية سرية إلى متجر الفلافل، وبأسلحة مشهرة تمكنوا من اعتقال الشاب.


وأفادت القناة العبرية أن اعتقال المطلوب تمت دون وقوع إصابات.


ولم يصدر بيان إسرائيلي بشأن العملية وسبب اعتقال الشاب الذي لم يكن مسلحا، وفق الفيديو.

 


 




 

 


 

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